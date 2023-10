Neues Mahnmal zur Flut 2021 in Leichlingen Der sechste Leuchtturm der Erinnerung steht

Zwei Jahre ist es her, dass weite Teile der Blütenstadt durch Starkregen und dem Übertritt der Wupper unter Wasser standen. Es waren Tage, in denen die Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz standen. Erschrocken, verängstigt. Sie funktionierten dennoch, versuchten, die Ereignisse zu verstehen und zu verarbeiten, während sie mit Muskelkraft die eigenen vier Wände von Morast befreiten, trockenlegten, entrümpelten und Habseligkeiten säuberten. Tage, Wochen und Monate, an die Betroffene eher nicht zurückerinnert werden wollen. „Doch es ist erstaunlich, wie Menschen in den schlimmsten Katastrophen zueinanderfinden und zusammenhalten", sagt Martin Pässler.