Für Schulen in Leichlingen Neue Schwimmassistenten sorgen für Sicherheit im Wasser

In Solingen hat es Doris Weiske persönlich erlebt: Die Leichlingerin gibt dort Schwimmunterricht, zur Seite stehen ihr sogenannte Schwimmassistenten. Die Quote der Kinder, die nach dem Schwimmkurs ihr Seepferdchen erfolgreich ablegen konnten, stieg dadurch spürbar an. „Das will ich für Leichlinger Kinder auch unbedingt haben“, entschied die pensionierte Lehrerin und hatte Erfolg: Mit Unterstützung der Grundschule Kirchstraße, der Stadtverwaltung und dem örtlichen Schwimmverein ist es gelungen, dass die Viertklässler aller Leichlinger Grundschulen und die Fünftklässler an Sekundarschule und Gymnasium nun ebenfalls Schwimmassistenten im schulischen Schwimmunterricht zumindest bis Ende 2023 bekommen. Seit Ende letzter Woche sind sie im Blütenbad im Einsatz.