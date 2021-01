Bildung in Leichlingen : Schulen gehen mit Zuversicht in Lockdown

Schulen gehen mit Zuversicht in Lockdown

Bildung in Leichlingen

„Es kommt den Schulen in ganz NRW zugute, dass wir bis zu den Weihnachtsferien Präsenzunterricht hatten“, sagt Christoph Bräunl vom städtischen Gymnasium in Leichlingen. Foto: Uwe Miserius (umi)

Leichlingen Der digitale Unterricht sei mittlerweile erprobt, länger als drei Wochen sollte er aber nicht dauern, sagt Rektor Christoph Bräunl.

Schulen und Kindergärten müssen sich ab Montag durch die neue Coronaschutzverordnung wieder auf eine neue Arbeitsweise umstellen. Am städtischen Gymnasium ist man auf den neuerlichen Lockdown jedoch vorbereitet. „Wir haben ein Konzept für die Distanzbeschulung erstellt, das schon im September verschickt worden ist“, berichtet Schulleiter Christoph Bräunl. Alle Schüler und Lehrer, die Bedarf angemeldet hätten, seien vor den Weihnachtsferien mit Laptops ausgestattet worden. Diese Woche habe es für die Lehrer noch Fortbildungen zum Unterricht auf Distanz gegeben. Videokonferenzen werden im Lockdown über „Microsoft Teams“ abgehalten, Aufgaben und Daten über die Plattform „Moodle“ verschickt.

„Dass nun alle Schüler – und nicht nur ein Teil – von zu Hause aus lernen sollen, ist die beste Lösung. Auch wenn natürlich der beste Unterricht der in Präsenz ist.“ Angesichts der steigenden Infektionszahlen sei es aber nachvollziehbar, dass die Regierung noch einmal vorübergehende stärkere Beschränkungen erlasse. Bräunl geht davon aus, dass nur wenige Fünft- und Sechstklässler in die Notbetreuung kommen. Im vergangenen Jahr seien es keine 20 gewesen.

Todesf älle seit März 71 (Leichlingen: 17, darunter zwei über 80-jährige Bewohner des Altenzentrums Hasensprungmühle, die in den vergangenen Tagen an Covid-19 gestorben sind)

„Ich gehe nicht davon aus, dass die Schulschließung über den 31. Januar hinaus verlängert wird. Wenn doch, würde es happig werden, insbesondere für unsere Schüler in der Jahrgangsstufe 12, der Q II.“

Der eingeschränkte Präsenzunterricht im vergangenen März bis zu den Sommerferien habe gezeigt, dass die Mädchen und Jungen aller Klassen den Lehrstoff nicht in Gänze richtig hätten lernen oder vertiefen können. „Es waren Lücken entstanden. Einiges konnten wir aber nach den Sommerferien auffangen“, berichtet Bräunl.

Für dieses Schulhalbjahr sieht der Schulleiter seine rund 1000 Schützlinge gut aufgestellt. „Es kommt den Schulen in ganz NRW zugute, dass wir bis zu den Weihnachtsferien Präsenzunterricht hatten.“ Man müsse jetzt zwar Klausuren verschieben. Eine Leistungsbewertung sei dennoch gut möglich. „Ich glaube nicht, dass Corona zu einer allgemeinen Leistungsverschlechterung führen wird.“

An der Grundschule Büscherhof geht Schulleiterin Sandra Richter davon aus, dass nächste Woche nur noch 20 bis 30 der insgesamt rund 240 Kinder in das Schulgebäude kommen. „Das ist super, denn es sollen ja nur noch wenige sein“, lobt sie. „Einige Eltern stehen noch in Austausch mit ihren Arbeitgebern, um zu klären, wie die Betreuung zu Hause aussehen kann.“