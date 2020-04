Corona-Krise : Schützenverein sagt Erdbeerfest im Juni ab

Leichlingen „An den Bowle- und Bierständen ist kein Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten“, sagt Geschäftsführer Werner Fuchs. Auch das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes könne nicht wirklich eingehalten werden.

Das Erdbeerfest des Schützenvereins Trompete wird wegen der Corona-Risiken in diesem Jahr nicht stattfinden. Es war für den 20. und 21. Juni auf dem Festplatz in der Nähe des Edeka-Markts geplant. Bei der Absage sei an die Gesundheit der Besucher als auch der vielen Helfer gedacht worden. „Außerdem kommen wir der behördlich verordneten Absage von Großveranstaltungen nach“, betont der Vorsitzende Bernd Boitz. „An den Bowle- und Bierständen ist kein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten“, pflichtet ihm Geschäftsführer Werner Fuchs bei, „auch das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes kann nicht wirklich eingehalten werden, zumal es sich um ein Familienfest handelt und auch von vielen Kindern besucht wird.“ Umso mehr richtet der Schützenverein seinen Blick auf das nächste Jahr und hofft auf bessere Umstände, damit 2021 wieder ein tolles Erdbeerfest durchgeführt werden kann.