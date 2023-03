Hohe Kosten zwingen in Leichlingen zum Umplanen Trompeter Schützen feiern im Saal statt im Festzelt

Leichlingen · Energiekrise und Inflation wirken sich auch auf die Schützen in Leichlingen aus. Wegen der „enorm gestiegenen Kosten für Zelte und Getränke“ sowie nachlassenden Besucherzahlen in den vergangenen Jahren hat der Schützenverein Trompete entschieden, 1904 das Schützenfest in einen kleinen Saal zu verlegen.

31.03.2023, 16:20 Uhr

An der Trompete befindet sich das Landesleistungszentrum. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

„Da man in Leichlingen keinen geeigneten Saal finden konnte, wird der Schützenball in der Stadthalle Bergisch Neukirchen stattfinden“, teilt der Verein mit. Die Mitglieder wurden darüber bei der diesjährigen Hauptversammlung informiert, ebenso über die Finanzlage und die Auswirkungen der Coronapandemie. Darüber hinaus fanden Neuwahlen statt. „Der langjährige Kassierer Lutz Meyer und Sportleiter Herbert Otto traten nicht mehr zur Wahl an“, berichtet Bernhard Boitz, der 1. Vorsitzende. Er habe ihnen für die geleistete Arbeit gedankt. Der geschäftsführende Vorstand setze sich für die nächsten zwei Jahre wie folgt zusammen: Bernd Boitz (1. Vorsitzender), Christa Pech-Thomä (2. Vorsitzende), Claudia Wrisberg (1. Geschäftsführerin), Matthias Stevens (1.Kassierer), Norbert Weritz/Hüseyin Kaya (1. Sportleitungsteam), Volker Thomä (1. Jugendwart).

