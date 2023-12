Fahrplanwechsel auch in Leichlingen Schüler müssen sich auf neue Busfahrzeiten einstellen

Linie 10 am Mittag/Nachmittag Die Fahrten nach der 4. und 5. Stunde entfallen. Dafür fährt eine Linie 10 am Nachmittag. Sie startet um 15.20 Uhr am Schulzentrum und ist planmäßig um 15.36 Uhr an der Haltestelle Oberschmitte. Da die meisten Kinder der Grundschule Bennert besuchen die Offene Ganztagsschule besuchen, können sie nun nachmittags mit dem Schulbus nach Hause fahren. Der Linienverlauf ändert sich nicht. Mit der Linie 10 am Nachmittag kommen auch Schüler des Schulzentrums direkt bis nach Unterbüscherhof.