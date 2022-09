Mobilitätswoche in Leichlingen : Schüler erzeugen Strom für Kinovergnügen selbst

Tim trat am Dienstagmittag im Foyer der Sekundarschule als einer der Ersten in die Pedale, damit seine Mitschüler bei Gummibärchen und Getränken einen Kinofilm sehen konnten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Der Rheinisch-Bergische Kreis nimmt an der Europäischen Woche der Mobilität teil – und mit ihm Schüler der fünften bis siebten Klassen an der Leichlinger Sekundarschule. Damit sie Kinofilme im Unterricht schauen konnten, mussten sie auf Rädern in die Pedalen treten.