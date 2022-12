Außergewöhnliche Schulstunde in Leichlingen Schüler diskutieren mit Reul über Clans

Der Minister war in seinem Element: Herbert Reul, der bekanntermaßen in Leichlingen wohnt und seit einigen Jahren Innenminister des Landes ist, machte auf seinem Weg zu seiner Arbeitsstätte in Düsseldorf kurz Station am Städtischen Gymnasium in Leichlingen. Der studierte Sozialwissenschaftler, CDU-Politiker und oberste Ordnungshüter von NRW wurde eingeladen von Schülerinnen und Schülern des „Q2 Zusatzkurses Sozialwissenschaften“. Das Thema: Clan-Kriminalität in NRW.