Weihnachtsbeleuchtung in Leichlingen Limitierter Lichterglanz

Leichlingen:Solo-Optik Weihnachtsbeleuchtung Auch in diesem Jahr Lichterglanz für Leichlingen und Witzhelden alle Jahre wieder ist Mitte Oktober für unseren Verein der Zeitpunkt gekommen sich mit dem Thema Weihnachtsbeleuchtung zu beschäftigen. Aufgrund der aktuellen Situation zum Thema Energiekrise ist dies in diesem Jahr besonders schwierig. Nach Abwägung der unterschiedlichsten Aspekte hat sich der Vorstand dazu entschieden auch in diesem Jahr nicht gänzlich auf eine Illuminierung zu verzichten. Wir glauben, dass dies zur Advents- und Weihnachtszeit, aus Tradition und atmosphärischen Gründen wichtig genug ist. Gleichwohl haben wir uns über gewisse Einschränkungen und technische Möglichkeiten von Einsparungen und Effizienz Gedanken gemacht. Im Einzelnen sind dies: - Die komplette Weihnachtsbeleuchtung ist seit dem letzten Jahr mit energiesparenden LED-Leuchtkörpern ausgestattet. - Die Beleuchtung soll nur zeitlich begrenzt eingeschaltet werden. Entsprechende Zeitschaltuhren stellen wir für die Stromspender zur Verfügung. - Die Beleuchtungsdauer soll, beginnend ab dem 1. Advent, auf insgesamt 30 Tage eingeschränkt werden. - Aufgrund der steigenden Energiekosten sind die „Stromspender“ mit höheren Kosten als bisher konfrontiert. Der Wirtschaftsförderungsverein bietet an die Kosten in diesem Jahr zu erstatten. Ergänzt wird unsere Aktion auch in diesem Jahr durch die vielfältigen, eigene Maßnahmen der Einzelhändler und den großen Weihnachtsbaum im Brückerfeld, den die Stadtverwaltung erneut wieder schmücken wird.

Foto: Miserius, Uwe (umi)