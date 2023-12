Kein Internet in Stöcken und Junkersholz Schon wieder Glasfaserschaden

Sind zwei Glasfaseranbieter in der Stadt einer zu viel? Zum zweiten Mal in einem Monat haben Tiefbauer, die für den Anbieter Muenet Glasfaser verlegen, vorhandene Leitungen der Firma Novanetz beschädigt. Diesmal ist dadurch die Internetverbindung von 90 Haushalten in Stöcken und Junkersholz dauerhaft gestört. Seit dem 2. Dezember laufen die Reparaturarbeiten an der Landstraße 294. Aktuell wird ein neues Leerrohr parallel zur Schadstelle gelegt, um dann das neue Glasfaserkabel einzublasen und anzuschließen. Das soll einige Tage dauern. Zuletzt hatte Muenet bei Unterbüscherhof das Novanetz-Kabel beschädigt. Nun will die Stadt zwischen den Anbietern vermitteln.