Vivawest hat Rohbauten in Leichlingen verkauft Schönefelder Unternehmen baut Häuser an Kirchstraße fertig

Sie drohten zum Schandfleck in Leichlingen zu werden – die beiden Mehrfamilienhäuser, die der Essener Wohnungskonzern Vivawest an der oberen Kirchstraße bauen lassen wollte. Erst ging Generalunternehmer Harfid Pleite, dann fand der Konzern lange Zeit kein neues Bauunternehmen, das die Rohbauten in ihrem Sinne zu Ende bringen wollte.