Glasfaser in Leichlingen Schnelles Internet lässt auf sich warten

Wer auf einem weißen Flecken in Leichlingen wohnt, lebt meist etwas ab vom Schuss. Ohne staatliche Förderung lohnte sich bis dato der Anschluss ans schnelle Internet für kommerzielle Anbieter nicht. Seit geraumer Zeit aber ist dort die Anbindung ans Glasfasernetzwerk außergewöhnlich flott: Die Stadt ermöglicht sie mit staatlicher Finanzierung, seit Herbst vergangenen Jahres schafft Anbieter Muenet schnelles Internet für mehrere hundert Haushalte und Firmen, die bislang weniger als 30 Mbit Datenübertragung pro Sekunde hatten. Damit sind die weißen Flecken so manchem anderen Flecken in Leichlingen um einiges voraus: Schon im Februar will Muenet alle Trassen gelegt und die Häuser, deren Eigentümer sich dafür entschieden haben, ans Netz angeschlossen haben.