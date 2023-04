ADFC-Fahrradklima-Test 2022 Radler geben Leichlingen schlechte Noten

Die Note 3,4 gaben die Testteilnehmer der Stadt für ihre Infrastruktur und das Radverkehrsnetz, die Durchschnittsnote 4 erhielt sie für ihr Rad- und Verkehrsklima, 4,3 in Sachen Sicherheit beim Radfahren, 4,8 in Fragen des Komforts beim Radfahren und 4,9 bezüglich des Stellenwerts des Radfahrens. Mit 3,1 die beste Note gibt es für die Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Ebenfalls relativ positiv (3,3) sehen die Bürger die Möglichkeit des zügigen Radfahrens in ihrer Stadt. Jeweils eine 3,5 erhalten die Verfügbarkeit öffentlicher Leihräder und in Gegenrichtung geöffnete Einbahnstraßen. Befriedigend schnitt Leichlingen auch bei der Fahrradiebstahlquote (3,6) ab.