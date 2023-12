Neue Bücher von Annette Langen Schmökern mit Kindern unterm Weihnachtsbaum

Ebenfalls in diesem Herbst erschienen ist ,Ela – Mutmach-Geschichten mit Herz‘. Dabei handelt es sich um „Vorlesegeschichten, die Kinder ernst nehmen und stärken möchten“. Worum geht es in dem Kinderbuch? Das Lämmchen Ela ist neu in der Tita, der Kita für Tiere mitten im Wald. „Sie ist gerade erst mit ihrer Oma und ihrer Schwester hergezogen und fühlt sich im neuen Zuhause noch oft fremd“, heißt es in der Buchbeschreibung. In der Tita aber freundet sich Ela schnell mit den Tierkindern an und merkt, wie verschieden sie alle sind. Denn: „Da ist Tatze, die Katze, die Bammel vor der Tita-Übernachtung hat. Oder Bingo, der Flamingo, der eine Flughilfe für seinen zu kurzen Flügel bekommt und endlich fliegen kann. Egal, worum es geht, die Tierkinder halten zusammen und wissen: Gemeinsam sind wir stark.“