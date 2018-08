Leichlingen: Sanierungsarbeiten im Blütenbad im Plan

Leichlingen Bis voraussichtlich Ende des Monats ist das Bad wegen Renovierung geschlossen. Die dicksten Arbeiten sind bereits abgeschlossen.

Zuerst wurden die Betonarbeiten erledigt, das hatte rund zwei Wochen gedauert. Der Beton der rund 13 Meter langen Schwallwasserkammer – darin wird übergeschwapptes Wasser gesammelt und nach der Aufbereitung wieder in den Wasserkreislauf gebracht – hatte nämlich Risse. „Die entstehen durch die hohe Luftfeuchtigkeit“, erläutert Hoekstra. Der alte Beton wurde abgeschlagen. Was übrig blieb, wurde mit dem Sandstrahler bearbeitet. Aktuell bringen Elektriker in dem Raum wieder Lichter an, in den nächsten Wochen werden auch die Düsen der Kammer ersetzt. Außerdem wird ein Rohrleitungsbauer kommen, um neue Rohre einzusetzen. „Das waren dann die größten Arbeiten“, sagt der Betriebsleiter. Was sonst noch ansteht? Im Technikkeller, der sich direkt unterhalb der Becken erstreckt, werden noch die Filter gereinigt. „Außerdem müssen wir in den Umkleiden einige Fliesen ersetzen“, sagt Hoekstra. „Und in der Dampfsauna bringen wir stimmungsvolle LED-Lichter an.“ Außerdem werden die rund 40 Jahre alten, undichten Fugen im Babybecken rausgeklopft und erneuert. „Die waren teilweise komplett ausgeschwemmt“, sagt Hoekstra. Und die rostigen Zuläufe im Nichtschwimmerbecken werden ausgetauscht. Dort, wo sich sonst die Schwimmer tummeln, ist es momentan ziemlich ruhig. Nur aus dem Keller dringen gedämpft einige Bohrgeräusche nach oben.