Stadtplanung in Leichlingen : Runder Tisch für Alte Post in Witzhelden kommt

Leichlingen/Witzhelden Der Rat befasst sich mit den Plänen fürs neue Hallenbad und der Zukunft eines Traditionsgebäudes.

Außerdem ging es im Rat um diese Themen: In diesem Jahr soll es verkaufsoffene Sonntage zum Frühlingsfest am 16. Mai, zur Kunst- und Klangmeile am 20. Juni, zum Winzerfest mit Trödelmarkt am 29. August und zum Bratapfelfest am 28. November geben. Für Witzhelden hatte der Wirtschaftsförderungsverein Sonntagsöffnungen am 2. Oktober (Erntedankfest) und zum Weihnachtsmarkt „Sternenzauber“ am 12. Dezember beantragt. Die Gewerkschaft Verdi spricht sich zwar gegen die Sonntagsöffnungen aus, die Argumente bewertet die Verwaltung allerdings als „unbegründet“.