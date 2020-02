Blütensamstagszug in Leichlingen : Prinzenpaar und Volk erlebten Jecken-Glück

Info

Mitarbeiter des Solinger Ordnungsamtes haben Samstagvormittag in Widdert an der Stadtgrenze zu Leichlingen rund 700 junge Menschen auf ihrem Fußmarsch in die Blütenstadt kontrolliert. Glasflaschen mussten abgegeben werden, auch die Einhaltung der Altersgrenze für den Alkoholkonsum wurde kontrolliert. Dennoch gab es auch in diesem Jahr wieder einige Sanitätereinsätze wegen übermäßigen Alkoholkonsums.