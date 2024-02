Protest in Leichlingen richtet sich auch gegen AfD Rund 1500 Menschen demonstrieren gegen Rechts

Zahlreiche Leichlinger haben in einer ersten Demonstration gegen Rechtsextremismus am Sonntagnachmittag Farbe bekannt. Organisiert wurde die Veranstaltung von Leichlinger Bürgern unter der Überschrift „Bunt statt Braun – Demo gegen Rechts!“ Schätzungsweise 1500 Menschen zogen vom Brückerfeld aus mit Plakaten durch die Stadt, um sich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Leichlingen und im ganzen Land zu positionieren. „Wir wollen keine Nazis bei uns“, rief ein Sprecher direkt zu Beginn der Menge zu. Auch die Plakate der Demonstranten zeigten eine eindeutige Haltung gegen rechts und speziell gegen die Alternative für Deutschland (AfD). Vertreten waren bei dem Protestzug Menschen aller Altersklassen – von Kindern bis Senioren.