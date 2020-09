Politiker und Veranstalter in Leichlingen : Rolf Ischerland ist gestorben

Leichlingen Der ehemalige stellvertretende Bürgermeister von Leichlingen, Karnevalist und Veranstalter zahlreicher Feste erlag einer langen Erkrankung.

Im Alter von 73 Jahren ist am Mittwoch Rolf Ischerland nach langer Krankheit gestorben. Der CDU-Politiker war vielen Leichlingern ein Begriff. Er wurde 1947 zwar in Solingen geboren, wohnte aber Zeit seines Lebens in Leichlingen. Hier war er von 2004 bis 2014 Ratsmitglied, erster stellvertretender Bürgermeister und zeitweise CDU-Fraktionsvorsitzender.

Ischerland absolvierte nach dem Abitur eine Banklehre und arbeitete viele Jahre als Betriebswirt. Schließlich eröffnete er 1997 eine Marketing-Agentur und organisierte in der Blütenstadt diverse Feste und Veranstaltungen, wie Weihnachtsmärkte, den Rathaussturm im Festzelt und Immobilienmessen. Seine Oktoberfeste in der Balker Aue erfreuten sich großer Beliebtheit.

Auch in der Wirtschaft engagierte er sich: So war Ischerland Mitglied in der Gesellschafterversammlung der SEL und LBB, im Verwaltungsrat der Kreisparkasse Köln, im Regionalbeirat, in der Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln sowie des Städte- und Gemeindebundes.