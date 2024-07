Karneval in Leichlingen Rittergilde startet wieder durch

In der vorletzten Session hatte die Rittergilde ihre vorerst letzte Karnevalssitzung in Haus Klippenberg veranstaltet und danach verkündet, nun erst einmal Pause zu machen. Die könnte schon in der übernächsten Karnevalszeit vorbei sein. „Wir wollen in der Session 2025/2026 wieder am Start sein“, kündigt Marco Zeltiger an – allerdings mit einer Einschränkung: Es muss ein Zelt oder geeignete Räume in der Blütenstadt geben, die zugleich bezahlbar sind. In der nächsten Session setzen sie deshalb noch aus. Zwar hat die Stadt jetzt genehmigt, dass ein Karnevalszelt mehrere Wochen vor dem Start des Straßenkarnevals im Alten Stadtpark aufgebaut und für Veranstaltungen genutzt werden darf. „Aber für uns war das zu spät. Auftrittkräfte muss man gut zwei Jahre im Voraus buchen, und die Kosten für das Zelt sind auch noch nicht klar“, begründet der neue Vereinschef das Abwarten.