Für Schulen und Vereine in Leichlingen Richtfest für die Sporthalle in der Balker Aue

„Total im Zeitplan“ ist der Neubau der Zweifachsporthalle in der Balker Aue. Am Freitagvormittag feierten die Handwerker mit Vertretern aus Stadtverwaltung und Politik Richtfest. Dabei betonte Thomas Schmidt als Vertreter der Bauleute bei seinem Trinkspruch, dass er fest davon ausgehe, dass die Halle bis Januar 2024 fertig sei. Danach dauert es zwei Monate, bis sie ausgestattet ist, bevor sie an den Schulsport und die örtlichen Vereine übergeben werden kann.