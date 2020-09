Corona aktuell : Vier neue Infizierte im Kreisgebiet

Ein Abstrich wird für einen Corona-Test aufbereitet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leichlingen/Rhein-Berg Fallzahlen Am Donnerstag sind vier weitere Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden: in Overath (1), Burscheid (1) und Rösrath (2). 34 Personen sind aktuell infiziert, eine davon in Leichlingen.

Es befinden sich 208 Personen in Quarantäne (21 in Leichlingen). Niemand werde wegen Corona im Kreisgebiet stationär behandelt. Insgesamt gibt es nun 637 bestätigte Fälle, 47 davon in der Blütenstadt.

Schule Die Abstrich-Ergebnisse der 2 Personen aus der LVR-Paul-Klee-Schule in Leichlingen liegen vor. Diese sind laut Kreisverwaltung beide negativ.

Bürgertelefon Das Bürgertelefon des Rheinisch-Bergischen Kreises rund um Corona ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 02202 131313 erreichbar.

(sug)