Einsätze in Leichlingen / Rhein-Berg : Polizei stoppt zwei betrunkene Autofahrer

Bei der Polizeikontrolle mussten die Autofahrer einen Atemalkoholtest machen. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Leichlingen/Rhein-Berg Deutlicher Alkoholgeruch schlug Polizisten nach eigenen Angaben entgegen, als sie in der Nacht zu Donnerstag einen 49-jährigen Autofahrer auf der Straße An der Wupper kontrollierten. Sie hielten den Spanier gegen 1.15 Uhr an und führten einen Atemalkoholtest durch.

Ergebnis: 1,1 Promille, also absoluten Fahruntüchtigkeit. Nach einer Blutprobenentnahme musste der Mann eine Sicherheitsleistung von 900 Euro hinterlegen.

In Rösrath stoppten die Beamten am Mittwochabend zudem eine 62-Jährige, die sogar mit 3,3 Promille am Steuer saß. Sie gab laut Polizei zu, vorher Wodka getrunken zu haben. Beide Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

(sug)