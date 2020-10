Feriencamp für Leichlinger : PC-Spiele selbst programmieren

Rhein-Berg Vorkenntnisse sind für den kostenlosen Ferienkurs nicht nötig. Die Jugendlichen brauchen aber einen Computer oder ein Laptop, um teilnehmen zu können.

Einen kostenlosen Online-Programmier-Kurs bietet die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in den Herbstferien für Oberstufenschüler an. Der Kurs wird online über „Microsoft Teams“ durchgeführt. Eine virtuelle Programmierwoche im Sommer sei gut angenommen worden, daher gebe es auch das Herbstcamp wieder in digitaler Form, teilt der Rheinisch-Bergische Kreis mit.