Warnung für Leichlingen/Rhein-Berg Fuchsstaupe bedroht Hunde

Das Veterinäramt des Rheinisch-Bergischen Kreises rät allen Hundebesitzerinnen und -besitzern, die mit ihren Tieren in Wäldern spazieren gehen, ihre Hunde gegen Staupe impfen zu lassen und den Impfschutz regelmäßig zu erneuern. Die Erkrankung trete immer wieder regional gehäuft auf, so in diesem Jahr auch in Rhein-Berg. Im ersten Quartal habe der Schwerpunkt in Overath und Rösrath gelegen, im dritten Quartal seien Fälle von Staupeinfektionen bei Füchsen in der Gemeinde Kürten aufgetreten.