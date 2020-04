Wälder möglichst meiden : Feuerwehr warnt vor Waldbrandgefahr

Leichlingen Weil das Holz im Rheinisch-Bergischen Kreis sehr trocken ist, kann sich ein Feuer schnell ausbreiten und zur Lebensgefahr werden, erklären die Helfer.

Die Brandentwicklung des Feuers im Wald bei Gummersbach und weitere Waldbrände in der Region haben in den vergangenen Tagen die Brandgefahr für die Wälder im Kreis verdeutlicht. „Die Feuerwehren bitten alle Bürger eindringlich darum, große Vorsicht walten zu lassen und sich möglichst aus den Wäldern fernzuhalten“, sagt Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden. „Ein durch Wind schnell laufendes Feuer in trockenen Beständen kann zur Lebensgefahr werden.“