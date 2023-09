Nach Jahrhundertflut in Leichlingen Renovierung für neues Archivmagazin abgeschlossen

Bis klar ist, was vom Archivmaterial, das von der Jahrhundertflut im Juli 2021 zerstört wurde, wieder in die Regale gestellt werden kann, wird es noch eine Weile dauern. Zurzeit lagert es auf Europaletten in einem Kühlhaus in Troisdorf. „Im ersten Quartal 2024 soll eine europaweite Vakuumgefriertrocknung und Grundreinigung der 121 Paletten ausgeschrieben werden“, berichtete Stadtarchivar Marc Sievert im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport. „Im vierten Quartal 2024 wird dann das erste Archivgut zurückkommen.“