Großes Event in der Balker Aue Rudelgucken — erst Reiten, dann DFB-Pokalfinale

Dass der Leichlinger Reit- und Fahrverein (RV) sein 100-jähriges Jubiläum feiert, dürfte sich herumgesprochen haben. Am vergangenen Pfingstwochenende gab es mit den Leichlinger Dressurtagen Teil eins der Jubiläumsturniere in der Balker Aue, an diesem Wochenende folgt das Springreiter-Turnier. Insgesamt 16 Prüfungen für verschiedene Klassen sind über die drei Tage angesetzt, mit dem „Großen Preis von Leichlingen“, einer Prüfung der Klasse S, als Höhepunkt am Sonntag.