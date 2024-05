Verein in der Balker Aue feiert Jubiläum 100 Jahre Reiten und Fahren

Die Szenerie auf dem schwarz-weißen Foto wirkt wie aus der Zeit der Cowboys und Banditen im Wilden Westen: Neun Reiter stehen aufgereiht und aufgesattelt auf ihren treuen Rossen vor einem Amtsgebäude. Sie sind adrett gekleidet, und ein Würdenträger übergibt eine Urkunde. Was auf dem Bild zu sehen ist, ist tatsächlich die Gründung des Reit- und Fahrvereins Leichlingen, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Besser als in diesem Jahr ging es der Gemeinschaft jedoch vielleicht noch nie.