Änderung im Leichlinger Bürgerbüro Der Kinderreisepass wird nicht mehr verlängert

Der Grund für die Änderung in Leichlingen ist eine Gesetzesänderung beim Bund. Das Bundesinnenministerium erklärt, dass Kinderreisepässe in vielen Ländern, auch in einigen Ländern der Europäischen Union, nicht mehr als Ausweisdokumente akzeptiert werden. Alternativ könne ein regulärer Personalausweis oder Reisepass mit einer Gültigkeit von sechs Jahren beantragt werden. Achtung: Bei gravierenden optischen Veränderungen des Kindes kann vor Ablauf der Gültigkeit die Beantragung eines neuen Dokumentes erforderlich werden.