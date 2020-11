Konstituierende Sitzung am Montag : Ratsmitglieder sollen sich in Zukunft kürzer fassen

Zentrum der Macht: das Rathaus Leichlingen. Aktuell tagt der Rat wegen der Pandemie in der Aula Am Hammer Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Am Montag kommt der neue Rat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei wird Bürgermeister Frank Steffes vereidigt. Politische Bündnisse im Rat sind bislang nicht bekannt.

Montagabend nimmt der bei der Kommunalwahl am 13. September neu gewählte Stadtrat seine Arbeit auf. Um 17 Uhr wird in der Aula des Städtischen Gymnasiums Am Hammer nicht nur Bürgermeister Frank Steffes durch den Altersvorsitzenden Manfred Aust vereidigt, sondern werden auch alle 32 Ratsmitglieder in ihr Amt eingeführt. Außerdem steht die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister auf der Tagesordnung: Bislang ist Maurice Winter von der CDU vorgeschlagen, die SPD-Fraktion schickt Dominik Laufs ins Rennen. Sie würden damit die Nachfolge von Jens Weber und Erika Horsthemke antreten, die den Bürgermeister in der abgelaufenen Wahlperiode bei Repräsentationen vertreten hatten.