Solidarität in Leichlingen Ratsfrauen setzen Zeichen gegen Gewalt

Seit 1991 macht die UN-Aktion „Orange the World“ weltweit auf das Problem der Gewalt gegen Frauen aufmerksam. So werden jedes Jahr vom 25. November, dem Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, die „Orange Days“ als Aktionstage ausgerufen. Zahlreiche deutsche Städte haben in den letzten Jahren schon orangefarbene Bänke als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen aufgestellt. Zuletzt hatte der Zonta-Club in Leverkusen dort eine solche installieren lassen.