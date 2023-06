Kunst am Bau funktioniert in Leichlingen ganz wörtlich Rathausmauer wird zur Großleinwand

Die kleine Mauer an der Hinterseite des Rathauses am Neuen Stadtpark fristete jahrelang ein eher unscheinbares Betondasein in zartem Amtsgrau. Jetzt ist Schluss damit. Farbe ist im Spiel. Und das reichlich und absolut gewollt von oberster Stelle – der Stabstelle von Bürgermeister Frank Steffes. Sie hat„ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem Leichlinger Künstler Wandflächen öffentlicher Gebäude im Stadtgebiet gestalten und aufwerten. So sollen vormals leere Flächen zur Leinwand verschiedener heimischer Künstler werden, um die Blütenstadt weiter zu verschönern und Passant im Alltag Kunst genießen zu lassen“, heißt es aus der Verwaltung ganz pünktlich, denn ab sofort gibt’s was zu sehen.