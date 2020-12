Gedenk- und Aktionstag in Leichlingen : Vor Rathaus weht Flagge gegen Gewalt an Frauen

Leichlingen Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen, teilt der Kreis mit. Die blaue Flagge soll auf diesen Missstand hinweisen.

Noch zwei Wochen lang hängt vor dem Leichlinger Rathaus eine blaue Flagge mit der Aufschrift „Frei leben – ohne Gewalt“, mit der ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen gesetzt werden soll. Sie wurde vergangene Woche im Beisein von Bürgermeister Frank Steffes gehisst. Damit beteiligt sich die Stadt am Gedenk- und Aktionstag „Nein zu Gewalt an Frauen!“, der 2001 von dem Verein „Terre des Femmes“ ins Leben gerufen wurde. In diesem Jahr richtet sich die Aktion schwerpunktmäßig gegen Zwangsverheiratung und Frühehen.