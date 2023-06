In Leichlingen Rat stellt zahlreiche Entscheidungen zurück

Es hätte ein langer Abend im Rathaus werden können, wäre die Tagesordnung des Rates am Dienstag nicht von 23 auf 15 Punkte zusammengestrichen worden – inklusive Formalien und Ausschussumbesetzungen. Das führte denn auch direkt zu Beginn der Sitzung – sie dauerte schließlich knappe 40 Minuten – zu deutlicher Kritik des Fraktionsvorsitzenden der Bürgerliste Witzhelden-Leichlingen: „Es kann nicht sein, dass Beschlüsse immer wieder vertagt werden und wir zu keinen Ergebnissen kommen“, mahnte Martin Steinhäuser in Richtung CDU, Grünen und FDP. Nicht entschieden wurde unter anderem über den neuen Kostentarif der Stadtbücherei und über eine geänderte Entgelt- und Tarifordnung der Musikschule. Insbesondere für letztere wollte Silvia Pallenberg (CDU) schon im Haupt- und Finanzausschuss geklärt wissen, ob die Verwaltung dafür eine detaillierte Kalkulation vorlegen müsse. Von der Tagesordnung genommen wurden auch die Diskussion um den Bebauungsplan „Schulzentrum Am Hammer“, das „Konzept Außenbereichsflächen“, die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan „Am Block“ sowie Anträge der SPD zur LED-Straßenbeleuchtung, zur Rathaus-Sanierung und -aufstockung und zum Erhalt öffentlicher Parkplätze. Zumindest Teile davon dürften dann im nächsten Beratungsturnus ab Juli wieder auf die Tagesordnung kommen.