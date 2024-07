Unterwegs per Drahtesel in Leichlingen Radtour mit dem ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) bietet an diesem Donnerstag, 25. Juli, eine Radtour von Leichlingen in die Umgebung an. Die Fahrradfahrer treffen sich um 10 Uhr an der Mobilitätsstation des Busbahnhofs an der Montanusstraße, die Runde dauert bis etwa 14 Uhr. Schnellentschlossene können noch mitradeln.