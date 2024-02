Rabea Kreikenbaums Job in Leichlingen Wirtschaftsförderin in doppelter Funktion

Seit dem 1. März 2023 ist Rabea Kreikenbaum für die städtische Wirtschaftsförderung zuständig. Noch ist sie in der Kennenlernphase, denn ihr Ziel ist, alle Unternehmen in der Stadt wissen zu lassen, dass sie mit ihr einen „Kurzen Draht“ zur Verwaltung haben. Doch auch die Bürger sollen sich in Leichlingen wohlfühlen, dafür ist zum Beispiel der Fachbereich Tourismus ebenfalls bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt. Und noch eine Funktion hat Rabea Kreikenbaum unabhängig von ihrer Erwerbstätigkeit, aber thematisch verwandt, übernommen: Seit Ende April ist sie auch Vorsitzende des Wirtschaftsförderungsvereins.