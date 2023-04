Rabea Kreikenbaum ist neue Vorsitzende des Wiv in Leichlingen Wirtschaftsförderung aus einer Hand

Es war letztendlich eine äußert enge Angelegenheit, und die Auflösung des Wirtschaftsförderungsverein Leichlingen (Wiv) lag als konkrete Möglichkeit lange auf dem Tisch. Doch in nahezu letzter Sekunde fand sich auf der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend ein neuer Vorstand zusammen. An dessen Spitze steht nun die seit rund zwei Monaten auch als städtische Wirtschaftsförderin tätige Rabea Kreikenbaum. Der Verein erhofft sich dadurch eine enge Zusammenarbeit mit der und einen heißen Draht in die Stadtverwaltung.