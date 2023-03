In Leichlingen an der Kirchstraße Neues Quartiersbüro – ein Ort der Begegnung

Es ist hell, es ist einladend, es wirkt freundlich: Das neue Quartiersbüro an der Kirchstraße 6 bis 8 hat an diesem Mittwoch offiziell seine Pforten geöffnet. Es soll ein Ort der Begegnung werden. Wobei: Noch steht gar nicht genau fest, was dort eigentlich alles geboten wird. Das ist nicht planlos, sondern durchaus so gewollt: „Das Angebot ist nicht in Stein gemeißelt, wir werden sehen, was die Bürger sich von uns wünschen“, betonte Sozialamtsleiterin Romana Arendes. Sie hat das neue Büro gemeinsam mit ihrer Kollegin und kommissarischen Quartiersbüroleiterin Aleksandra Petz maßgeblich entwickelt.