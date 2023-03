Zusammenarbeit mit Leichlinger Quartiersbüro Kreis will bei Jugendarbeit in Cremers Weiden mitmischen

Die Kreisverwaltung hat für die neue „Fachstelle strategische Quartiersentwicklung“ zwei Mitarbeiter eingestellt, die Kommunen zwischen Leichlingen und Overath bei der Quartiersentwicklung unterstützen sollen: Die Geografen Antje Proksch und Kai Zander fördern kreisweit den Aufbau und die Umsetzung sozialer Projekte in den Quartieren, wobei sie zunächst Angebote für Kinder und Jugendliche unter anderem in Cremers Weiden schaffen wollen. „Neben der konzeptionellen Weiterentwicklung der Quartiersarbeit und der Unterstützung bei der Projektsteuerung agieren Antje Proksch und Kai Zander als Ideenentwickler und begleiten den Aufbau sowie die Stärkung der Vernetzungs- und Ehrenamtsstruktur“, teilt der Kreis mit. Sie verstünden sich als Bindeglied zwischen den Menschen im Quartier, Ehrenamtlichen, Kommunen und der Kreisverwaltung. „Ein Quartiersnetzwerk, in dem sich kreisweit ausgetauscht und voneinander gelernt wird, zählt zu den übergeordneten Zielen des Teams. Denn für eine erfolgreiche Quartiersarbeit ist ein gutes Netzwerk besonders wichtig“, betont Katharina Hörstermann, verantwortlich für die Sozialplanung im Kreis. Ein Teil dieser Netzwerkarbeit sei zum Beispiel die Organisation von Fortbildungen für Ehrenamtliche vor Ort. Finanziert wird die neue Fachstelle durch Fördermittel des Landes.