Müllsammelaktion 2024 Leichlingen räumt wieder auf

Alljährlich lädt die Stadtverwaltung zum „Großreinemachen“ in der Blütenstadt ein. In diesem Jahr ist der Termin, an dem sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen daran beteiligen können, direkt nach den jecken Tagen. „Pünktlich nach der Karnevalszeit soll die Blütenstadt am Samstag, 17. Februar, im Rahmen der Aufräum- und Reinigungsaktion „Leichlingen putzt sich heraus“ wieder fit für den Frühling gemacht werden“, kündigt die Stadt aktuell an.