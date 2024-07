Dörfliches Leben in Leichlingen Projekt in Waltenrath verzögert sich

Kleine Häuser, Co-Working in der Scheune, eine Kita, Sportbereiche, Begegnungsstätte: Die Familie Kötting hat innovative Ideen, wie es mit ihrem Hof in Waltenrath in der Zukunft weitergehen könnte. Die Vorgaben des NRW-Strukturprogramms „Regionale 2025“ würde das Projekt erfüllen, Landrat Stephan Santelmann lobt die Ideen, die dörfliches Wohnen fördern. Doch dann das: Die CDU meldet Beratungsbedarf im Rat an, obwohl es einen einstimmigen Beschluss des Fachausschusses gab, die Unterlagen zur Prüfung an die Bezirksregierung weiterzuleiten.„Das kam für uns unerwartet“, sagt Peter Kötting, dessen Bruder Florian das Vorhaben maßgeblich vorantreibt.