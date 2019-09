Private Spender : Drei neue Klimabäume für die Kirchstraße

Mitarbeiter des Bauhofs haben die drei gespendeten Bäume an der Kirchstraße eingepflanzt. Foto: Marcel Dörder

Fast 200 Jahre ist es her, da wurde in Leichlingen schon einmal aufgeforstet. Der Blick ins Stadtarchiv verrät, dass im Jahr 1822 über 2400 Obstbäume angepflanzt wurden. Zwei Jahrhunderte später geht es dieser Tage wieder darum, Leichlingens grüne Lunge auszubauen und den Beinamen „Blütenstadt“ mit Sinn zu füllen: Nachdem vor geraumer Zeit im neuen Stadtpark bereits ein Tulpenbaum gepflanzt worden war, sorgte die Initiative „Future for Leichlingen“ nun gemeinsam mit ehemaligen Stadtparkrettern und privaten Spendern dafür, dass entlang der Kirchstraße drei weitere neue Bäume einen Platz an der Straße bekamen.

Mit zwei Blutpflaumen und einem Rot-Ahorn hatten die Initiatoren zuvor gemeinsam mit dem Bauhof sogenannte Klimabäume ausgewählt, die auch längerer Hitze und Trockenheit trotzen können. „Nachdem der Stadtpark gerettet ist, warten neue Aufgaben auf uns“, sagte am Montag Baumschützerin Christa Sylla, weshalb es ihren Mitstreitern und ihr nicht nur um den Erhalt vorhandener, sondern auch um die Aufforstung neuer Bäume gehe.

Aus der weltweiten Klimadebatte höre man täglich, dass möglichst viele Bäume gepflanzt werden sollten, um das Klima noch zu retten. „Das ist nun der Startschuss für Neuanpflanzungen überall dort im Stadtgebiet, wo Lücken sind“, stellten sich die Initiatoren vor. Die drei Bäume auf der Kirchstraße wurden von der Bürgerinitiative „Rettet den Stadtpark“ und zwei privaten Spendern bezahlt, jeder hat mit rund 500 Euro zu Buche geschlagen.

Für zwei weitere Bäume seien die notwendigen Spenden ebenfalls schon zugesagt, so dass man sich vorstellen könne, zum Beispiel auch die Brückenstraße hinauf Richtung Haus Vorster Wald nachzupflanzen. Über weitere Spenden würden sich die Initiatoren freuen, gesammelt wird (auch mit Spendenquittung) über den Verkehrs- und Verschönerungsverein Leichlingen.