Jugendhilfeausschuss Leichlingen Private Trägerschaft für Jugendzentrum soll geprüft werden

Die Meinung darüber, unter welcher Trägerschaft – städtisch oder frei – das Jugendzentrum künftig weitergeführt werden könnte, geht indes wohl auch in den Reihen der Prüfungsbefürworter auseinander. So war aus Teilen der CDU zu hören, dass es in der Ratsfraktion den Tenor für eine Kooperation zwischen einem freien Träger wie Crew und der Stadt gebe. Einig ist man sich offenbar, dass der Jugendverein gute Arbeit leistet und weiterexistieren soll. Das ist aktuell nicht sicher, weil Crew seine Heimat Am Block aufgrund einer Räumungsklage des Verpächters – Naturfreunde Leichlingen – möglicherweise verlassen muss.