Beim Prinzenfrühstück mit Mark I. und Tanja I. Tollitätentreffen in Leichlingen

Die Vereinigung Leichlinger Karneval macht aktuell auf die bevorstehenden Jeckentermine in der Blütenstadt aufmerksam: Weiberfastnacht, 16. Februar, mit Rathaussturm in der Toscana Festhalle ab 10.30 Uhr, Blütensamstagszoch am 18. Februar ab 14.11 Uhr. Nubbelverbrennung am 21. Februar im Bistro Lanzelot ab 19 Uhr mit Vorstellung der Tollitäten in der Session 2023/2024 und Bekanntgabe des nächsten Mottos. Foto: UM