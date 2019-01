NRW-Integrationskampagne: „Deutschland hat keine Hautfarbe“

Leichlingen Polizeisprecherin Sheila Behlert wirbt bei der NRW-Integrationskampagne um Toleranz.

Warum hat Sheila Behlert mitgemacht? „Weil es eine Positiv- und keine Antidiskriminierungs-Kampage ist, die zeigt, dass es geht“, betont die Polizistin. In ihrem YouTube-Video im Internet erzählt die 36-Jährige ihre Geschichte: Geboren ist sie in Malaysia, wurde mit sechs Monaten von einem deutschen Entwicklungshelfer-Ehepaar adoptiert, das in dem südostasisatischen Land arbeitete. Dort kam auch ihr kleiner Bruder als leiblicher Sohn des Paares zur Welt. „Nach vier Jahren sind wir zurück nach Deutschland gekommen, weil meine Eltern wollten, dass mein Bruder und ich gleichberechtigt aufwachsen“, erzählt Behlert im Video. In anderen Ländern der Welt, in denen Vater und Mutter hätten arbeiten können, wäre das für das Mädchen kaum möglich gewesen.

Mehr als ein Viertel der Menschen in Nordrhein-Westfalen hat laut NRW-Integrationsminister Joachim Stamp eine Einwanderungsgeschichte. „Wir möchten, dass in Nordrhein-Westfalen jeder – unabhängig von seiner Herkunft – Chancen auf sozialen Aufstieg hat“, schreibt er auf der Website www.ichduwir.nrw. Dort gibt es außerdem Informationen zur Einbürgerung und zur Karriere im öffentlichen Dienst in NRW.

Das eine oder andere „merkwürdige“ Erlebnis, das auf ihre dunkle Hautfarbe zurückzuführen ist, hatte aber auch sie in ihrer Jugend in Deutschland: So konnten die Kinder im Kindergarten kaum glauben, dass ihr hellhäutiger und blonder kleiner Bruder Björn mit ihr verwandt ist. Für ihn völlig selbstverständlich, entgegnete der Junge: „Ja klar, seht Ihr doch!“ und legte den Arm um seine Schwester. In der Schule wollte ein Lehrer wissen, ob es sich lohne, ihre Mutter einzuladen und ob sie überhaupt Deutsch spreche. Für Behlert aber hat Deutschland keine Hautfarbe: „Deutschland ist meine Heimat“, sagt die Polizeibeamtin. Für sie gebe es keine rein deutschen Werte, für sie seien Werte wie Gerechtigkeit, Wertschätzung, respektvolles miteinander Umgehen die Werte, an denen sich jeder orientieren solle. „Integrieren – das muss man wollen und auf der anderen Seite auch ganz einfach zulassen und akzeptieren“, fordert die Beamtin zu Toleranz auf. Nordrhein-Westfalen sei für sie ein „super Einwanderungsland“: bunt, vielfältig, tolerant, offen. Angetan aber hat es ihr vor allem Köln. In der Stadt lebt sie, fühlt sich als „Kölsch Mädche“ und genießt die Kölner Lebensphilosophie „Jeder Jeck is anders“. „Da ich als Baby adoptiert worden bin, sage ich ganz klar: Deutschland ist meine Heimat“, bekennt Sheila Behlert.