Kriminalitätsstatistik 2023 Weniger Wohnungseinbrüche in Leichlingen

Seit 2020 steigt die Zahl der Straftaten im Rheinisch-Bergischen Kreis (RBK) leicht an. 2023 hat sie mit 13.670 einen Stand erreicht, den sie zuletzt 2016 hatte. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die in dieser Woche in allen Polizeibehörden landesweit vorgestellt wurde. Aussagekräftiger als die Gesamtzahl ist jedoch die Häufigkeitszahl, also die Menge der Straftaten pro 100.000 Einwohner. Und hier liegt der RBK mit 4776 deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 7785. „Im Landesvergleich nimmt der Kreis mit Platz fünf von 47 eine hervorragende Position als einer der sichersten Kreise ein“, heißt es in dem Bericht. 55,2 Prozent aller Straftaten konnten aufgeklärt werden.