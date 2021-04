Betrüger in Leichlingen : Die Polizei warnt vor falschen Polizisten

Kriminelle haben es auf ältere Menschen abgesehen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Leichlingen/Rhein-Berg Um an Geld und Wertgegenstände von Senioren zu gelangen, gaben sich am Osterwochenende Betrüger in mindestens vier Fällen telefonisch als falsche Polizeibeamte aus. In zwei weiteren Fällen gaben die Kriminellen vor, als IT-Mitarbeiter tätig zu sein.

Alle Betroffenen waren 79 Jahre und älter und leben in Leichlingen und Bergisch Gladbach.

„Glücklicherweise kam es in keinem dieser Fälle zu einem Erfolgseintritt“, teilt die Polizei Rhein-Berg mit. Sie appelliert an die Bürger, sich den Namen von verdächtig klingenden Anrufern nennen zu lassen, rasch aufzulegen und die örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 zu informieren. Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten sollten zu keinem Zeitpunkt genannt, Wertsachen niemals an Unbekannte ausgehändigt werden.

(afri)