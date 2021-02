Von Enkeltrick bis falschen Versprechen : Die Polizei warnt Senioren vor Telefon-Betrügern

Die Kriminellen rufen bevorzugt ältere Menschen an. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rhein-Berg Sechs Betrugs-Anzeigen in acht Tagen meldet die Polizei Rhein-Berg. In allen Fällen hätten es die Kriminellen auf Senioren abgesehen und telefonisch versucht, die älteren Menschen über den Enkeltrick, als falsche Polizeibeamte, falsche Bankangestellte oder mit falschen Gewinnspielversprechen übers Ohr zu hauen.

So habe eine 68-jährige Bergisch Gladbacherin einen vermeintlichen Anruf ihrer Tochter erhalten, die ihr weinend erzählte, sie habe eine Frau überfahren, säße in Untersuchungshaft und werde nur gegen eine Kautions-Zahlung von 45.000 Euro wieder freigelassen. Die Seniorin fiel jedoch nicht darauf herein.