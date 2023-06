Nächtlicher Einsatz in Leichlingen – Zeugen gesucht Polizei verfolgt Schul-Einbrecher in Wohnstraße

Dass es tatsächlich so war, ist durchaus realistisch. Denn die Polizei verfolgte in der Nacht zu Mittwoch einen Verdächtigen bis in die Wohnstraße. Das ist passiert: Beamten der Polizeiwache Burscheid fiel auf einer Streifenfahrt gegen 1.20 Uhr auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Büscherhof an der Straße Am Hammer „eine schwarz gekleidete männliche Person, welche sich vor einer Eingangstür der Schule befand und bei Erblicken der Polizisten die Flucht in Richtung der Straße Am Hüpplingsgraben ergriff“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und forderten weitere Streifenwagenbesatzungen an. Den Verdächtigen fanden sie trotz ausgiebiger Suche – „die Polizei war bis gegen 2.30 Uhr da, hat viele Winkel abgesucht“ berichtet die Anwohnerin – aber nicht.